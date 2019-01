Vitória de Guimarães empresta Tyler Boyd a clube turco

Tyler Boyd é reforço do Ankaragucu, conforme anunciou o clube turco, no site oficial. O extremo neozelandês, de 24 anos, vai rodar até ao final da época na I Liga da Turquia, por empréstimo do Vitória de Guimarães.

Boyd começou a época a titular, no entanto, perdeu espaço e, agora, não entra nas contas de Luís Castro. Daí a cedência ao 15.º classificado do campeonato turco. Em declarações ao site oficial do Ankaragucu, o extremo assumiu que "é tempo de obter sucesso numa cidade e numa nova equipa".

"Quero maximizar o meu desempenho e ajudar o Ankaragucu a conseguir os objetivos", sublinhou Tyler Boyd, que no início da época 2015/16 foi contratado ao Wellington Phoenix, da Nova Zelândia.

Em três épocas e meia, divididas entre as equipas B e principal do Vitória de Guimarães e com um empréstimo ao Tondela pelo meio, Boyd marcou um golo em 15 jogos pelos vitorianos - pelos "bês", foram 13 golos em 73 jogos. Pelo Tondela, o neozelandês marcou cinco golos em 29 jogos, na temporada passada.