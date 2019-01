Kevin Anderson regressa ao Estoril Open

A organização do Estoril Open confirmou, esta quarta-feira, a participação do tenista Kevin Anderson, número cinco do mundo, na edição de 2019 do torneio, que se realiza entre 27 de abril e 5 de maio.

O sul-africano junta-se a outros dois nomes de vulto. O grego Stefanos Tsitsipas, número 12 do "ranking" ATP e que eliminou Roger Federer nos oitavos-de-final do Open da Austrália, e o australiano Alex de Minaur, número 28 da hierarquia mundial, que venceu o ATP 250 de Sydney. Também a confirmação de João Sousa deverá estar a caminho.

Em mensagem enviada a João Zilhão, diretor do Estoril Open, o atual vice-campeão de Wimbledon assumiu que o Estoril é dos seus "locais preferidos no circuito", pelo que "mal pode esperar" pelo torneio.

"Os fãs são muito entusiastas e gosto especialmente da comida. Não há nada melhor do que um bom prato de marisco e um copo de vinho numa praia portuguesa", acrescentou Kevin Anderson, na mensagem.

A organização do Estoril Open salienta que Kevin Anderson é, "para já", o tenista mais cotado no elenco de participantes. Dado que pode implicar o anúncio de um tenista ainda mais bem classificado no "ranking".

Após a eliminação do Open da Austrália, Roger Federer assumiu que esta época pretende participar na época de terra batida. A organização não hesitou e convidou o suíço, antigo número um e atual número seis ATP - caiu do pódio na segunda-feira -, a participar no Estoril Open.