Huesca deixa Varzim sem o melhor marcador

O Varzim anunciou que Jonathan Toro vai voltar ao Huesca. O clube espanhol acionou a cláusula do contrato de empréstimo que permitia o "resgate" do jogador ao fim da primeira volta do campeonato.

No site oficial, o Varzim assumiu que o médio hondurenho "vai deixar saudades". Sentimento partilhado pelo próprio Jonathan Toro, que era o melhor marcador dos poveiros, num vídeo partilhado no Facebook.

"Quero agradecer ao Varzim por tudo o que fizeram por mim. Aprendi muito, gostei muito de ter estado aqui. Claro que fico um pouco triste por ir embora porque gostei mesmo de estar aqui. Espero e desejo tudo de bom para o Varzim. Agradeço também aos adeptos, que são incríveis mesmo. Gostei muito do apoio, senti-me sempre em casa. De certeza que nos voltaremos a encontrar", afirmou o jogador, de 22 anos.

Jonathan Toro marcou oito golos em 21 jogos durante o empréstimo ao Varzim, um deles ao FC Porto, em pleno Estádio do Dragão, para a Taça da Liga. O último golo foi marcado na terça-feira, no terreno do Leixões, e permitiu ao clube da Póvoa de Varzim subir ao 10.º lugar da II Liga.

O Varzim agradeceu ao jogador "o profissionalismo e todo o empenho, vontade e paixão" e desejou-lhe "os maiores sucessos" para o futuro.