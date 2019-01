Fredy pode fazer hoje o último jogo pelo Belenenses

Fredy pode fazer, esta quarta-feira, o último jogo ao serviço do Belenenses. Os azuis visitam o FC Porto, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

De acordo com o jornal "O Jogo", a SAD do Belenenses chegou a acordo com um clube turco para a transferência do extremo angolano, de 28 anos.

Fredy está a realizar uma das melhores épocas da carreira, com seis golos em 20 jogos, e tem sido preponderante para Silas. No entanto, termina contrato no final da época, pelo que esta transferência, em janeiro, evita que saia a custo zero e proporciona ao Belenenses um encaixe importante.

Se defrontar o FC Porto, Fredy completará o jogo número 200 pela equipa principal do Belenenses (clube e depois SAD), distribuído em três períodos: 2008 a 2011, 2012 a 2014 e, agora, 2017 a 2019. Uma saída com "pontaria".

O possível último jogo de Fredy pelo Belenenses será esta quarta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Belenenses tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.