Assentos recuperados "provavelmente" são do avião que transportava Emiliano Sala

O ramo de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB) anunciou esta quarta-feira que foram encontrados dois assentos que "provavelmente" pertencem ao avião que transportava Emiliano Sala, o ponta-de-lança argentino que tinha acabado de ser transferido do Nantes para o Cardiff.

O avião privado que o transportava de França para o País de Gales desapareceu dos radares no passado dia 21 de janeiro, ao sobrevoar a ilha de Guernsey. O futebolista e o piloto da avioneta continuam desaparecidos. Há uma semana, as equipas de resgate e salvamento cancelaram as buscas, citando a possibilidade "remota" de os encontrarem com vida.

Esta manhã, foi revelado que uma parte de um assento de avião foi encontrada numa praia perto de Surtainville, na Normandia, em França, precisamente a leste de Guernsey. Um segundo assento foi encontrado na mesma área horas depois. Os dois assentos foram recuperados na passada segunda-feira, segundo informações avançadas pelas autoridades francesas ao AAIB.