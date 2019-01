Boa Morte prevê dificuldades para o Sporting no Bonfim

Luís Boa Morte prevê que o Sporting terá dificuldades no terreno do Vitória de Setúbal, esta quarta-feira, no jogo da 19.ª jornada do campeonato.

O antigo jogador, que representou os leões entre 1989 e 1996, adverte para o que considera que será um desafio complicado: "Vai ser um jogo complicado, [como é para todas] as equipas grandes quando vão a Sétubal. Também há uma motivação extra dos jogadores do Vitória, que têm um treinador novo."

Boa Morte aprecia o "trabalho positivo" que tem sido feito por Marcel Keizer, treinador do Sporting, e Bruno Lage, do Benfica, apesar de alertar que ambos estão, ainda, "a passar um processo de adaptação ao futebol português".

Quanto à questão do título, Braga, Sporting e Benfica não devem atirar a toalha ao chão, apesar de as águias, a equipa mais próxima da liderança, poderem ficar esta quarta-feira a cinco pontos:

"Tudo é possível. O Pporto vai na frente, vai destacado, mas não tem o campeonato garantido. Há uma motivação extra para o Sporting , para o Braga e para o Benfica, porque nada está decidido."

Os leões tentam a reaproximação ao pódio esta quarta-feira, a partir das 19h00, no Estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal-Sporting term relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.