Luís Boa Morte: "A minha equipa é o Arsenal"

Luís Boa Morte é, apenas e só, adepto do Arsenal. É desta forma que, em entrevista a Bola Branca, o antigo avançado reage, pela primeira vez, ao facto de ter sido vetada a homenagem que lhe estava a ser preparada para o Sporting-Arsenal, de 25 de outubro, realizado em Alvalade.

A festa não aconteceu depois de o antigo jogador dos dois clubes tomar conhecimento que iria ser assobiado. Em causa estaria o apoio público de Boa Morte ao filho, futebolista da formação do Benfica.

"Estava em marcha uma campanha para assobiarem e vaiarem durante a homenagem, porque o meu filho joga nos sub-11 do Benfica e porque eu fiz posts do meu filho. Qual é o problema? Tenho todo o direito de apoiar o meu filho, seja qual for a cor ou o clube que ele represente", declara.

Boa Morte recorda que o episódio teve uma consequência bastante triste: "Não queria que tivesse chegado aos ouvidos do meu filho, mas os colegas de equipa dele claro que ouviram e também consultam redes sociais. Ele acaba por confrontar a minha mulher e dizer: 'Já sei que o meu pai já não vem de Portimão para vir ao jogo por minha culpa'."

O ex-jogador revela que foi um elemento da claque Juventude Leonina a informá-lo de seria assobiado durante a homenagem. Boa Morte lamenta a falta de desportivismo dos adeptos e assinala que há um elemento da Juve Leo que também tem um filho numa escola do Benfica.

"Não estou a atirar para o ar. Sei do que falo. Se o meu filho trabalhou para estar no Benfica, tem é de aproveitar, tem é de se divertir. Agora, virem para cima de mim? Esqueçam, porque eu apoio sempre os meus, incondicionalmente. As pessoas têm de perceber que há rivalidade, sim senhora, mas tem de haver desportivismo. E que fique bom claro que não tenho equipa em Portugal. A minha equipa é o Arsenal", atira.