Sporting confirma contratação de Cristián Borja

O Sporting oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Cristián Borja.

Em comunicado no site oficial, os leões revelaram que o lateral-esquerdo colombiano, de 25 anos, proveniente do Toluca, assinou contrato válido até 2024, ou seja, para as próximas cinco temporadas e meia. Borja fica protegido por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Cristian Borja tem 1,80 metros de altura e a sua posição natural é na lateral esquerda, ainda que também possa avançar no terreno. Em duas temporadas e meia pelo Toluca, disputou 41 jogos e marcou um golo.