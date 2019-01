Rúben Semedo: "Mais importante que ser bom futebolista é ser boa pessoa"

Rúben Semedo quer ser "bom companheiro" e mostrar que é "boa pessoa", no Rio Ave. O central português, emprestado pelo Villarreal, pretende ajudar a equipa vilacondense a conquistar os lugares europeus.

Em declarações ao canal de YouTube do Rio Ave, Rúben Semedo salienta que pode contribuir para uma boa campanha do clube no campeonato:

"Posso contribuir com a minha experiência. O Rio Ave tem cultura de lutar pelas competições europeias e nalgumas épocas tem conseguido. Espero ser um bom companheiro, mais importante do que ser bom futebolista é ser boa pessoa. Quero ajudar todos os que precisarem, no que estiver ao meu alcance. Como jogador, espero dar mais robustez, rapidez à defesa e no jogo aéreo também posso ajudar a equipa."

"Acho que vou ser feliz aqui"



No ano passado, Semedo esteve cinco meses preso, entre fevereiro e julho, devido ao alegado envolvimento em crimes como tentativa de homicídio, ameaça, posse ilegal de arma e roubo com violência. Nesta nova etapa, o central tentará deixar as más memórias para trás.

Semedo tem a "expectativa de ajudar a equipa a estar onde merece estar, nos lugares europeus". O jogador português, de 24 anos, não esconde a satisfação de regressar a Portugal, onde tem "a família e amigos".

"Sou mais um a ajudar. Estou super feliz pela oportunidade que o Rio Ave me está a dar. É um clube que deu oportunidades a muitos jogadores. Acho que vou ser feliz aqui", regozijou Rúben Semedo, que desde que saiu do Sporting ainda não conseguiu assentar numa equipa.

Na primeira época no Villarreal, devido aos problemas com a justiça espanhola, fez apenas cinco jogos. Esta época, foi emprestado ao Huesca, mas o seu profissionalismo foi posto em causa e, seis meses depois, foi devolvido ao Villarreal, que agora o empresta ao Rio Ave.