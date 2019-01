Neymar escapa à mesa de operações mas falha "oitavos" da Champions

O Paris Saint-Germain revelou, esta quarta-feira, que decidiu não submeter Neymar a cirurgia. Desta forma, espera-se que o internacional brasileiro esteja de volta aos relvados dentro de dez semanas.

No site oficial, o PSG revelou que reuniu no seu centro de treinos "um grupo de especialistas médicos de renome mundial", para avaliar a lesão que Neymar sofreu na semana passada, frente ao Estrasburgo. O avançado tem uma fratura do quinto metatarso do pé direito.

Após "analise detalhada", o grupo de especialistas chegou a consenso e recomendou a opção por um tratamento conservador. Neymar concordou com o protocolo, pelo que o seu regresso à competição é esperado dentro de dez semanas. Certo é que o avançado falhará a eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Manchester United, a 12 de fevereiro e 6 de março.