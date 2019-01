Portugal recebe curso avançado para árbitros de topo

Portugal recebe a 27.ª edição do curso avançado para árbitros de topo, que a UEFA organiza todos os anos por esta altura. A Cidade do Futebol, em Oeiras, foi o local escolhido para a realização das provas físicas e dos treinos específicos, assim como todo o trabalho relacionado com o videoárbitro (VAR), num seminário que reúne 76 árbitros - masculinos e femininos - de vários países.

Os árbitros preparam o que resta da presente temporada, tal como a introdução do VAR na Liga dos Campeões, o que acontecerá a partir dos oitavos-de-final. Entre o grupo de árbitros de Elite, encontram-se os portugueses Artur Soares Dias e Sandra Bastos; entre as opções regulares da UEFA, está Tiago Martins. António Nobre inclui-se num grupo de árbitros que este ano receberam as insígnias pela primeira vez, que participa num curso introdutório da UEFA.

O responsável máximo pela arbitragem da UEFA, o antigo árbitro italiano Roberto Rosetti, refere, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, que a escolha por Portugal, para receber o seminário, se deveu à "localização ideal" e às "condições perfeitas" para a sua realização.

Rosetti defende que o VAR "é tão importante para os árbitros como para o futebol", porque tenta "reduzir as decisões incorretas e os erros dos árbitros". "Sabemos bem que o VAR não é perfeito, mas pode ajudar os árbitros a tomar melhores decisões", salienta.

O antigo árbitro enaltece a entrada de Portugal no uso do VAR, como pioneiro, e como rapidamente a tecnologia se estendeu a "todo o mundo": "O futebol está cada vez mais rápido e por isso precisamos de algo que ajude os árbitros."