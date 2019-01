Sandro Wagner troca Bayern Munique pela China

O Bayern Munique anunciou, esta quarta-feira, a saída de Sandro Wagner para o Tianjin Teda, da Superliga chinesa, com "efeitos imediatos".

O clube alemão esclareceu, no site oficial, que foi o avançado, de 31 anos, que pediu a rescisão do contrato com término previsto em 2020. "O Sandro falou connosco e pediu-nos para o libertarmos. Ele tem uma oferta muito tentadora da China, por isso concedemos-lhe o pedido", explicou o diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic.

Sandro Wagner é um produto da formação do Bayern. Após a segunda época como profissional, rumou ao Diusburg, onde se destacou, ganhando depois bilhete para o Werder Bremen. Entretanto, passou por Kaiserslautern, Hertha, Darmastadt e Hoffenheim. Sandro regressou ao Bayern, em janeiro de 2018. Num ano, apontou 10 golos em 30 jogos.

Internacional alemão desde 2017, Sandro Wagner marcou cinco golos em oito internacionalizações. Contudo, não foi incluído nos pré-convocados para o Mundial 2018, o que o levou a retirar-se"imediatamente" da seleção, considerando que não "encaixava" com a equipa técnica comandada por Joachim Low, por ser "aberto, honesto e direto" na forma como lida com os problemas. Low respondeu de forma mordaz, dizendo que Sandro estava a tratar os colegas "como perfeitos idiotas".