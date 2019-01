Há novas datas para alguns exames do ensino secundário

Releia ainda:



Foram alteradas as datas de alguns exames do ensino secundário. O despacho foi publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Em causa estão os exames nacionais às disciplinas de História e Cultura das Artes, Desenho A e Economia A (da primeira fase) e Economia A, História e Cultura das Artes, Filosofia, História B, Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Geografia A (da segunda fase).

A mudança é justificada pelo Ministério da Educação com o facto de as datas de algumas disciplinas coincidirem, impedindo os alunos de escolher livremente aquelas a que queriam fazer exame.

“Tendo sido garantida aos alunos, no âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, (…) a adoção de um percurso formativo próprio, através da permuta e da substituição de disciplinas, encontram-se comprometidas as datas dos exames finais nacionais”, refere o despacho publicado esta quarta-feira.

“Deste modo, e salvaguardando o necessário equilíbrio na calendarização dos exames finais nacionais do ensino secundário, são ajustadas as datas dos mesmos”, acrescenta.

Assim, as datas para a primeira fase são:

- História B e História da Cultura e das Artes (11.º ano) – dia 21 de junho, sexta-feira, às 9h30

- Desenho A (12.º ano) – dia 26 de junho, quarta-feira, às 9h30

- Economia A (11.º ano) – dia 27 de junho, quinta-feira, às 9h30.

Para a segunda fase são:

- Economia A (11.º ano) – 18 de julho, quinta-feira, às 14h00

- História e Cultura das Artes (11.º ano) – 19 de julho, sexta-feira, às 14h00

- Filosofia (11.º ano) – 22 de julho, segunda-feira, às 14h00

- História B (12.º ano) – 23 de julho, terça-feira, às 9h30

- Alemão, Espanhol, Francês e Inglês (11.º ano) – 23 de julho, terça-feira, às 14h00

- Geografia A (11.º ano) – 19 de julho, sexta-feira, às 14h00





