"Belenenses tem treinador fantástico, mas o FC Porto é favorito"

Marco Ferreira, antigo jogador de FC Porto e Belenenses, antevê um visitante combativo diante de um anfitrião favorito, no duelo entre ambos, no Estádio do Dragão, a contar para a jornada 19 do campeonato.

"O FC Porto é favorito à vitória, tal como os três grandes quando jogam na Liga portuguesa. Vai ser difícil para o FC Porto, porque o Belenenses tem bons jogadores e um treinador fantástico, que orienta muito bem as suas equipas. Já como jogador, era uma pessoa bastante equilibrada e, como treinador, está a mostrar a sua qualidade. Um Belenenses que tem feito grandes exibições diante dos grandes, esta temporada", refere Marco Ferreira, em entrevista a Bola Branca.



Marco Ferreira diz que "há jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento", porém prefere destacar os coletivos das duas equipas.

"Penso que será o coletivo a decidir. A equipa que for mais atrevida e estiver mais compacta vai ganhar. As transições para o ataque podem ser importantes", afirma.

O jogo entre dragões e azuis do Restelo realiza-se esta quarta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Belenenses tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.