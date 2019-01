Luís Godinho e Hélder Malheiro apitam jogos de FC Porto e Sporting

A Liga Portugal divulgou as nomeações dos árbitros para os jogos desta quarta-feira da 19.ª jornada do campeonato.

Luís Godinho é o escolhido para a receção do FC Porto ao Belenenses. O árbitro da Associação de Futebol de Évora terá como assistentes Jorge Cruz e Valter Rufo, já João Mendes será o quarto árbitro. Luís Ferreira terá o papel de videoárbitro, com Paulo Miranda a auxiliar.

Hélder Malheiro estará na visita do Sporting ao Vitória de Setúbal. O juiz de Lisboa será auxiliado por Bruno Jesus e Rui Cidade, como Flávio Lima como VAR. O videoárbitro será Vasco Santos, assistido por Sérgio Jesus.

Os leões tentarão aproximar-se do pódio a partir das 19h00, no Estádio do Bonfim. Os dragões procurarão voltar a alargar a vantagem na liderança para cinco pontos a partir das 21h15, no Estádio do Dragão. O Vitória de Setúbal-Sporting e o FC Porto-Belenenses têm relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.