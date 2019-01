Alemanha. Detidos três homens suspeitos de planear atentado

A polícia alemã deteve três iraquianos suspeitos de estarem a planear um atentado com uma bomba caseira. As detenções ocorreram no estado de Schleswig-Holstein.

"Segundo as investigações, os suspeitos ainda não tinham selecionado um alvo específico para o ataque", revela um comunicado da procuradoria alemã. Mas, desde o final de 2018, que estavam decididos a “fazer um ataque” no país.

A imprensa local avança que dois jovens de 23 anos, identificados como Shahin F. e Hersh F., fizeram o download de instruções para construir uma bomba e compraram um detonador do Reino Unido. Contudo, as autoridades britânicas conseguiram impedir o envio da peça.

O outro suspeito, Rauf S., de 36 anos, tentou ajudá-los a comprar uma arma de 9 mm, mas como a consideraram demasiado cara mudaram de estratégia e planeavam um ataque com um veículo armadilhado.

As autoridades estão a investigar se teriam alguma ligação a uma organização terrorista.