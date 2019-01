Rudy Gay impede primeira vitória dos Suns em nove jogos

Os Phoenix Suns sofreram, durante a madrugada desta quarta-feira, a nona derrota consecutiva na NBA. Rudy Gay deu a vitória aos San Antonio Spurs, por 126-124, com um lançamento certeiro sobre a buzina.

O extremo dos Spurs, que amealhou 16 pontos, não foi, no entanto, a grande estrela da partida. LaMarcus Aldridge conquistou esse título, com um duplo-duplo de 19 pontos e 14 ressaltos. Davis Bertans (18 pontos), Marco Belinelli (17) e Derrick White (15) também estiveram em destaque, numa equipa que teve sete jogadores a pontuar em duplos dígitos.

Do lado dos forasteiros, como tem sido habitual, Devin Booker remou contra a maré, mas revelou-se insuficiente. O extremo-base de 22 anos marcou 38 pontos, captou cinco ressaltos e distribuiu sete assistências, desta feita bem acompanhado pela equipa: seis jogadores fizeram pelo menos 10 pontos, com destaque para os 22 de Jamal Crawford.

Apesar da resistência que ofereceram aos Spurs, os Suns continuam no último lugar da Conferência Oeste, com 11 vitórias e 42 derrotas. San Antonio está em sexto, duas vitórias acima do último lugar de "play offs".

Todos os resultados



Cleveland Cavaliers-Washington Wizards, 116-113

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, 105-115

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, 117-126

Brooklyn Nets-Chicago Bulls, 122-117



Houston Rockets-New Orleans Pelicans, 116-121

San Antonio Spurs-Phoenix Suns, 126-124



Los Angeles Lakers.Philadelphia 76ers, 105-121