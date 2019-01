“Uma semana inesquecível”. Dos encontros com o Papa à JMJ em Portugal

Parecem amigos de longa data. Contam piadas, contam histórias e riem-se dos tiques e manias uns dos outros. Mais de uma semana depois do início da viagem, os 29 jovens da diocese de Lisboa que participaram na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Panamá, regressaram a Portugal. Aterraram esta terça-feira, 29, no mesmo dia em que o cardeal patriarca, D. Manuel Clemente, foi recebido por dezenas de pessoas no aeroporto da capital.

Chegaram cansados, mas felizes, asseguram à Renascença. Muitos não se conheciam, mas estreitaram laços ao longo da semana. À saída do avião, e tal como faziam pelas ruas do Panamá, exibem bandeiras nacionais e evocam o Papa Francisco, entoando refrões como "Esta es la juventud del Papa" e "Viva o Papa".

Francisco Botelho, 23 anos, faz parte deste grupo de portugueses. Em 2016, esteve na JMJ, em Cracóvia, na Polónia, e, este ano, repetiu a experiência, desta vez noutro continente. “Um dos momentos mais marcantes desta jornada foi a missa final”, diz. Durante a celebração, esteve com mais 14 jovens portugueses na zona lateral do altar, com o Papa Francisco ali muito perto.

“O mestre-de-cerimónias [monsenhor Guido Marini] disse-nos que, assim que Lisboa fosse anunciada como a próxima cidade a acolher a JMJ, fizéssemos uma grande festa.” E assim foi. Quando se soube que Portugal receberia o evento, os jovens pularam de alegria. No fim, e já depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter cumprimentado o Papa, um dos seguranças chamou-os. “O Papa disse-nos ‘olá’ e conseguimos tirar uma fotografia com ele. Beijámos-lhe as mãos. Sendo ele Pedro, é um momento alto para qualquer católico estar na sua companhia.”