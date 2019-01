Marcelo condecorou o cónego João Seabra, um apaixonado pela educação

Cerca de 300 a 400 pessoas assistiram esta terça-feira à condecoração do cónego João Seabra com a Ordem do Infante Dom Henrique.

A cerimónia decorreu na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, com o Presidente da República a distinguir um amigo de longa data por serviços prestados à educação, à cultura e à juventude.

João Seabra, o amigo de infância do Presidente, foi descrito por Marcelo como um apaixonado pela educação e pela juventude a que tem dedicado toda a vida, fazendo referência particular à sua experiência como assistente nacional do Movimento Comunhão e Libertação.

“Foi líder de um movimento que, embora com grande projeção na juventude, depois, foi tendo uma projeção intergeracional progressiva, um dos movimentos com maior eco na juventude na área cristã, trazido para Portugal nas últimas décadas e que explica o porquê de haver aqui uma junção de portugalidade e de vocação universal”, disse o chefe de Estado.

O cónego João Seabra é um homem de um Portugal aberto, um país marcado pela componente cristã, que para Marcelo terá sempre uma importância apreciável.

“Portugal esteve centro dessa ação educativa e dessa aproximação aos jovens, mas não um Portugal fechado, um Portugal aberto, próprio da expressão muito específica da vivência de uma das realidades que têm a ver com a história do país. É um país riquíssimo nas suas expressões culturais e civilizacionais, mas em que a componente cristã teve, tem e terá uma componente apreciável, e essa componente é inseparável da portugalidade e de uma vocação universal”, sublinhou o Presidente da República.

Após esta intervenção houve a imposição de insígnias ao cónego João Seabra, que a partir de agora é grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique.