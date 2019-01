João Henriques confirma contratação de Francisco Ramos

João Henriques, treinador do Santa Clara, confirmou a contratação do médio português Francisco Ramos, por empréstimo do Vitória de Guimarães.

O técnico da formação açoriana anunciou a contratação na "flash interview" da Sport TV após a derrota por 1-0 no Estádio Municipal de Braga: "Sim, o Francisco Ramos é jogador do Santa Clara até ao fim da época".

O médio de 23 anos chegou ao Vitória de Guimarães na temporada passada, mas não faz parte das opções de Luís Castro para esta época, e apenas fez um jogo, como suplente utilizado na partida da Taça de Portugal frente ao Valenciano