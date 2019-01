Portimonense confirma Nakajima no Al Duhail e fala em propostas do Sporting e FC Porto

Theodoro Fonseca, acionista maioritário do Portimonense, confirmou a transferência de Shoya Nakajima para o Al Duhail, do Catar, e admite que existiram propostas do FC Porto e Sporting.

Em conferência de imprensa, Theodoro admite que o clube queria manter o médio japonês até ao final da época, mas a vontade do jogador foi sair:

"É difícil segurar um jogador como o Nakajima e agora chegou a sua hora e também tem o direito de optar, porque desde que chegou ao Portimonense sempre foi um profissional acima da média", disse, citado pelo Maisfutebol.

O dirigente algarvio confessa que tinham oito propostas concretas, e explica que foi Nakajima que escolheu o Al Duhail: "Tínhamos oito propostas em cima da mesa e não nos queríamos desfazer dele agora, mas sim em junho. Mas a proposta foi muito boa para o jogador e o clube que a fez insistiu. O Rui Faria conversou com ele, apresentou-lhe o projeto e convenceu-o".

"Também houve clubes de Portugal que o contataram com grandes propostas, mas para ficar em Portugal ele disse que ficaria no Portimonense. O Sporting chegou a apresentar proposta, mas os números do Nakajima eram muito elevados e não conseguiram acompanhar. Com o FC Porto houve negociações e o Benfica mostrou interesse mas nunca chegou a apresentar propostas", rematou.