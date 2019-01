Mónaco eliminado na meia-final da Taça da Liga no regresso de Jardim

O Mónaco foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga francesa pelo Guingamp, no primeiro jogo de Leonardo Jardim desde o regresso ao principado e na estreia de Gelson Martins.

A equipa orientada pelo português perdeu nos penáltis, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar, num jogo em que o Mónaco esteve a vencer por 2-0, com um dos golos a ser apontado por Rony Lopes. O jogo ficou também marcado pela expulsão de Vainqueur do lado do Mónaco, aos 14 minutos de jogo.

Nas grandes penalidades, o Guingamp não vacilou e aproveitou os tentos falhados de Henrichs e Glik. A equipa onde joga o português Pedro Rebocho já tinha eliminado o Paris Saint-Germain nos quartos-de-final.

A outra meia-final da prova, conquistada nas últimas cinco ocasiões pelo PSG, será disputada entre o Bordéus e o Estrasburgo.