"Bis" de Jiménez na vitória do Wolverhampton frente ao West Ham

O Wolverhampton recebeu e venceu o West Ham, esta terça-feira, por 3-0, com direito a "bis" do avançado mexicano Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica ao clube inglês.

A vitória por números largos foi toda ela construída no segundo tempo. Saiss fez o primeiro aos 66 minutos, assistido pelo português João Moutinho. O camisola 8 dos "Wolves" voltou a repetir o protagonismo e assistiu Jiménez para o 2-0, aos 80 minutos.

O avançado mexicano voltou a marcar pouco depois, e estabeleceu o resultado final aos 86 minutos, desta feita assistido por outro português, Diogo Jota.

Rúben Neves e Rui Patrício foram também titulares no onze escalado por Nuno Espírito Santo. Rúben Vinagre e Ivan Cavaleiro foram suplentes utilizados e Hélder Costa não saiu do banco.

Com este resultado, o Wolverhampton segurou o 7º lugar, com 35 pontos somados, mais dois do que o Everton de Marco Silva.

Outros resultados:

Arsenal 2-1 Cardiff City

Huddersfield 0-1 Everton

Fulham 4-2 Brighton

Manchester United 2-2 Brighton