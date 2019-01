Chaves vence em Portimão e deixa o último lugar

O Chaves venceu, esta terça-feira, o Portimonense e deixou o último lugar da I Liga. A equipa de Trás-os-Montes conseguiu os três pontos no Algarve, com uma vitória por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Costinha aos 38 minutos de jogo. O avançado marcou o seu primeiro golo com a camisola do Chaves, depois de ter deixado o Vitória de Setúbal neste mercado de transferências.

Com este resultado, o Chaves deixou o último lugar, mas continua em 17º, em zona de despromoção, com 15 pontos somados. Já o Portimonense mantém o oitavo lugar, com os mesmos 27 pontos.