Rio Ave anuncia contratação de Rúben Semedo

O Rio Ave anunciou a contratação do defesa central português Rúben Semedo, por empréstimo do Villarreal até ao final da época.

O português foi dispensado do Huesca, clube em que esteve emprestado durante a primeira metade da temporada, por "não entender os valores da equipa". Rúben Semedo, de 24 anos, chegou ao Huesca no início da temporada e foi utilizado em 12 jogos, 11 para o campeonato e um na Taça do Rei.

O defesa central português, que foi formado no Sporting, tem contrato com o Villarreal, mas ficou afastado da equipa principal devido a problemas com a justiça.

No ano passado, Semedo esteve cinco meses preso, entre fevereiro e julho, devido ao alegado envolvimento em crimes como tentativa de homicídio, ameaça, posse ilegal de arma e roubo com violência.