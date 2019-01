CDS propõe nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos

O CDS vai propor uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

A notícia foi conhecida pouco depois de o Ministério Público autorizar que a auditoria feita pela Ernst and Young (EY) à gestão do banco público seja disponibilizada aos deputados.

A Caixa Geral de Depósitos também já fez saber que vai enviar ao Parlamento a auditoria feita pela EY, após a consultora "expurgar as questões de sigilo bancário".

"A CGD vai pedir à EY que expurgue questões de sigilo bancário, após o que enviará a auditoria para o parlamento", afirmou a mesma fonte, acrescentando que o banco "solicitou ao Banco de Portugal e à PGR [Procuradoria-Geral da República] a autorização para enviar a auditoria à Assembleia da República".

Uma versão da auditoria da EY à CGD relativa ao período 2000-2015, com data de dezembro de 2017, refere que os administradores do banco público receberam "remuneração variável" e "voto de confiança", mesmo com resultados negativos.



A auditoria aponta "importantes insuficiências" organizacionais que poderão ter contribuído para decisões pouco fundamentadas na concessão de crédito.

Foram detetadas sete operações de concessão de crédito com risco grave ou elevado e perdas, só nestas, de mais de 1.000 milhões de euros, entre as quais as operações de financiamento da fábrica da La Seda de Barcelona, em Sines.