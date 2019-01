Jorge Couto: "Terceiro golo do Benfica abalou a nossa auto-confiança"

Jorge Couto, treinador interino do Boavista, lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipa axadrezada na derrota no Estádio da Luz por 5-1 frente ao Benfica:

"Foi um jogo difícil, em que entramos retraídos. Tivemos uma oportunidade para ganhar a vantagem, mas falhámos. Com as desatenções, o Benfica marcou dois golos, ainda conseguimos reduzir, mas o terceiro golo deles enfraqueceu a nossa auto-estima e o Benfica venceu com naturalidade", disse em declarações à BenficaTV.

O Boavista está em zona de despromoção, mas Jorge Couto acredita que o clube portuense vai dar a volta por cima:

"Temos muitos jogos até ao fim, o Boavista não é de desistir e vamos dar a volta. Falta muito campeonato, era era um jogo difícil e temos muitos jogos pela frente com equipas do nosso 'campeonato'", rematou.

Jorge Couto foi o escolhido para dirigir a equipa nesta partida após a saída de Jorge Simão do comando. Lito Vidigal é o treinador que se segue no Bessa.