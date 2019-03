Luís Neto é de "top mundial" e está preparado para ser titular no Sporting

Luís Neto tem capacidade para assumir a titularidade no Sporting. A opinião é de Pedrinho, que partilhou balneário com o central do Zenit na época 2006/07, em que este se estreou pela equipa principal do Varzim.

Conforme Bola Branca avançou na altura, Luís Neto esteve, a 29 de janeiro, em Lisboa, a realizar exames médicos pelo Sporting. O defesa de 30 anos, que termina contrato com o Zenit no final da presente época, será reforço dos leões na próxima temporada, a custo zero, por três anos, segundo o "Record". Em entrevista a Bola Branca, Pedrinho diz que o Sporting garante, com Luís Neto, um central de topo mundial.

"O Sporting, assegurando o Luís Neto, assegura um bom reforço para a próxima temporada. É um grande defesa central. Um jogador de 'top' mundial, de seleção nacional, com provas dadas. O percurso dele fala por si e essa vinda para o Sporting, será benéfica para o Luís e para o Sporting, porque vai conseguir um excelente jogador a quem com certeza não faltam propostas e clubes a querê-lo, porque o Luís Neto é um jogador apetecível", frisa o defesa do Leixões.