​Mais de 130 migrantes desaparecidos ao largo de África

Mais de 130 pessoas migrantes estão desaparecidas em resultado do naufrágio de dois barcos ao largo do Djibouti, no nordeste de África.



A notícia foi avançada esta terça-feira pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), segundo a qual as embarcações estavam sobrelotadas e o mar alterado.

Até ao momento, foram encontrados cinco mortos e dois sobreviventes, refere a OIM, em comunicado.

Um dos sobreviventes, de 18 anos, seguia num dos barcos com cerca de 130 pessoas.

Ainda não há mais informação acerca da segunda embarcação que naufragou, indica a OIM.

As buscas prosseguem no mar e por terra, com a ajuda da polícia e da guarda costeira do Djibouti.

De acordo com testemunhas, as embarcações naufragaram cerca de 30 minutos depois de se terem feito ao mar.