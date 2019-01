Marcelo alerta para risco de “desesperança”

O Presidente da República avisou para a tentação do cansaço da esperança, numa referência direta às palavras do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Panamá.



Já em Lisboa, depois de ter estado no Panamá, Marcelo Rebelo de Sousa falou esta terça-feira na abertura de uma conferência sobre "A educação e os desafios do futuro", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O chefe de Estado trazia um discurso preparado, mas decidiu improvisar. Falou da globalização, das assimetrias e dos valores que é preciso repensar no quadro dos novos desafios.

“E por aqui chegamos àquilo que no outro dia ouvi o Papa Francisco apelidar, no Panamá, da tentação do cansaço da esperança. De tanto se esperar e esperar legitimamente a vários níveis: do avanço científico, tecnológico, do aprimoramento em termos comportamentais, económicos, financeiros ou sociais, se atingir um cansaço da esperança, que é uma forma de desesperança”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Noutra parte do discurso, o Presidente da República voltou a citar palavras do Papa Francisco: “muitas vezes surge a ideia, que é óbvia, de que a juventude é o futuro. A juventude é o presente”, frisou.

E nesse presente, o chefe de Estado defendeu que a educação deve ser uma prioridade coletiva.

O presidente da Assembleia da República também discursou nesta conferência. Ferro Rodrigues também defendeu que a educação é a resposta para os desafios da quarta revolução, a tecnologia, que, está a deixar alguns de fora.

“Estamos a assistir a uma quebra da relação afetiva dos mais jovens e excluídos com a democracia e com o progresso de dimensão a alarmante e a uma escala global. A democracia é que tem a resposta, tem que voltar a mostrar que é o melhor sistema para a promoção da mobilidade socia e de um crescimento económico partilhado”, declarou Ferro Rodrigues.

Na abertura desta conferência promovida pelo Conselho Nacional de Educação, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de sublinhar a boa relação com a presidência da Assembleia da República.