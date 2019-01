Bruno Baltazar estreia-se com uma vitória no banco do Estoril

O Estoril venceu, esta segunda-feira, o Braga B por 2-1, na estreia de Bruno Baltazar no banco de suplentes da equipa canarinha.

Gonçalo abriu o ativo aos 12 minutos para a equipa da casa, com Denisson a empatar o resultado no arranque da segunda parte, aos 49 minutos. O jovem médio de 19 anos Filipe Soares estabeleceu o resultado final aos 65 minutos.

Bruno Baltazar chegou recentemente ao comando técnico do Estoril, e substitui Luís Freire no banco de suplentes do clube.

Com este resultado, o Estoril manteve o terceiro lugar e a distância de oito pontos para um lugar de subida.

Outros resultados:

Varzim 2-1 Leixões

Farense 0-0 FC Porto B