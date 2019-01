Sporting anuncia contratação de Tiago Ilori

O Sporting oficializou a contratação do central português Tiago Ilori, proveniente do Reading de Inglaterra, e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O defesa internacional português sub-21 chega do segundo escalão do futebol inglês e assina um contrato válido por quatro temporadas e meia, até 2024.



Tiago Ilori, agora com 25 anos, regressa a um clube onde já jogou entre 2008 e 2013, altura em que saiu rumo ao Liverpool. Depois, jogou, por empréstimo, no Granada, Bordeús e Aston Villa. Em janeiro do ano passado, o Reading comprou ao Liverpool o passe do jogador por 4,3 milhões de euros.

Em comunicado, o Reading não revela os valores do negócio, e deseja sorte ao português no regresso a Portugal: "Queremos agradecer ao Tiago pelo seu compromisso com o clube durante os últimos dois anos e desejamos-lhe a melhor sorte no resto da sua carreira".