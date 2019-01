O desejo de Trump face a vaga de frio: “Aquecimento global, por favor volta”

Quando resolveu deixar, em junho de 2017, o Acordo de Paris aprovado em 2015 pelo antecessor Barack Obama, Donald Trump explicava que tal decisão estava relacionada, não com a sua vontade de combater ou não as alterações climáticas – “Quero o melhor para o ambiente", garantiria –, mas, sim, com o que considerava ser um “fardo draconiano" que custaria milhões de postos de trabalho e biliões de dólares à economia norte-americana nas próximas décadas.

Agora que os EUA estão a ser assolados por uma vaga de frio histórica que vai afetar 250 milhões de pessoas, cerca de 77 por cento da população norte-americana, e que levou já várias cidades a declarar o estado emergência, o Presidente dos EUA recorreu ao Twitter para, confundindo o conceito de aquecimento global – cujas consequências se podem refletir tanto em secas extremas como em intempéries várias –, apelar ao regresso “depressa” deste.

“No belo ‘Midwest’ as temperaturas estão a atingir 60 graus negativos, o maior frio alguma vez registado. Nos próximos dias espera-se que fiquei ainda mais frio. As pessoas não podem sair nem por uns minutos. Que diabo está a acontecer com o aquecimento global? Por favor volta depressa, precisamos de ti!”, escreveu Donald Trump.

O Serviço Meteorológico dos EUA (NWS) alerta para a possibilidade de as temperaturas mínimas alcançarem valores históricos, as mais baixas desde a década de 1990. A previsão aponta para que nos Estados do Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin e norte do Illinois, ocorram fortes nevões.

Chicago, por exemplo, a cidade mais populosa do Estado do Illinois, poderá chegar aos 29 graus negativos de temperatura mínima – e a máxima não vai ultrapassar os -14º C, a máxima mais baixa da cidade desde que há registos.

Em Mineápolis, no Minnesota, os termómetros vão descer ainda mais, até aos -34º C já nesta quarta-feira, e a sensação térmica pode ser ainda baixa, já que a previsão aponta para ventos gelados que podem chegar aos -54 º C.