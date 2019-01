Procuradoria da Venezuela quer congelar bens de Guaidó e impedi-lo de sair do país

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, pediu esta terça-feira ao Supremo Tribunal de Justiça que congele as contas bancárias de Juan Guaidó, que aliene os seus bens e que impeça o autoproclamado Presidente interino de abandonar o país.

As medidas cautelares hoje apresentadas por Saab, que não incluem um pedido de detenção, marcam o início de um inquérito preliminar à decisão do presidente da Assembleia Nacional assumir, no passado dia 23 de janeiro, a presidência interina do país, com o apoio dos EUA e de uma série de outros países.

Em conferência de imprensa, o procurador-geral argumentou que, na sequência da decisão de Guaidó, "ocorreram atos violentos, pronunciamentos de governos estrangeiros e o congelamento de ativos da República, o que implicaria crimes graves que atentam contra a ordem constitucional".