Nakajima pode fazer escala no Catar por 35 milhões de euros. Destino é o PSG

Shoya Nakajima pode estar de saída do Portimonense, rumo ao Catar, por 35 milhões de euros, segundo a imprensa japonesa. O jornal "As", de Espanha, adianta que o Paris Saint-Germain está por trás da jogada.

De acordo com o "Sports Hochi", o extremo japonês, de 24 anos, vai reforçar o Al Duhail, que é orientado pelo português Rui Faria. Contudo, o "As" implica que a aventura no Médio Oriente só durará seis meses, pois servirá apenas de escala para uma transferência para o PSG.

O Al Duhail e o PSG fazem ambos parte do património do xeque Al Thani. Utilizando o clube do Catar, o PSG pode encontrar uma maneira de contornar o Fair Play financeiro e contratar Nakajima no próximo verão.

O Portimonense contratou Shoya Nakajima ao Tokyo FC, no verão de 2017, e esta época garantiu a aquisição definitiva. O internacional japonês tem 15 golos e 19 assistências em 69 jogos pelos algarvios.