Gonzalo Plata é jogador do Sporting e vai jogar na equipa principal

Gonzalo Plata já é jogador do Sporting, segundo o próprio. Em declarações à rádio equatoriana "Área Deportiva FM", o extremo de 18 anos revelou que vai integrar a equipa principal dos leões.

"O meu empresário já me vinha a falar dessa possibilidade e agora está tudo definido entre os clubes. Assinei ontem [segunda-feira] à tarde com o Sporting. Graças a Deus as portas da Europa abriram-se. Espero chegar na melhor forma", assumiu Gonzalo Plata, que vai "diretamente para a primeira equipa", razão por que está "muito feliz" e que o fez preterir o Barcelona, que também o negociava com o Independiente del Valle.

"Em Barcelona, ia para La Masía [academia do clube espanhol] e não ia ser assim. Eles continuam a falar comigo, mas por agora não vou. Quero jogar", atirou o avançado internacional equatoriano de sub-20.



Se acordo com "O Jogo", o Sporting desembolsou um valor ligeiramente superior a um milhão de euros para garantir Gonzalo Plata. O jogador assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas.