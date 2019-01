Belenenses quer vencer "a melhor equipa em Portugal" no Estádio do Dragão

Silas, treinador do Belenenses, reconhece a missao difícil de defrontar o FC Porto, "a melhor equipa em Portugal", mas promete uma equipa ofensiva, sem medo de atacar e com os olhos postos nos três pontos:

"Vamos defrontar a melhor equipa em Portugal. Mesmo não tendo vencido a Taça da Liga, considero que é a melhor equipa neste momento e, por isso, vai em primeiro lugar. Sabemos que vai ser um jogo difícil. A verdade é que já os conhecemos bem, já fizemos três jogos contra eles e acredito sinceramente que podemos vencer. Vamos tentar atacar muito e pressionar, não vamos ficar atrás", começou por dizer em conferência de imprensa.

O FC Porto perdeu a última partida disputada, frente ao Sporting na final da Taça da Liga, fator que, segundo Silas, dificulta a missão do Belenenses:

"Eles são uma equipa muito madura e o próprio Sérgio tem muita experiência como jogador e como treinador. Os jogadores deram tudo o que tinham e perderam nos penáltis, mas tiveram tempo para recuperar e vão estar na máxima força".

O FC Porto-Belenenses está marcado para quarta-feira, as 21h15, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.