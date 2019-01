Feirense reforça ataque com extremo brasileiro

O Feirense anunciou, esta terça-feira, a contratação de Mateus Anderson ao Vila Nova, do Brasil.

Foi no site oficial que o emblema fogaceiro comunicou a contratação do extremo brasileiro de 24 anos, sem revelar os contornos do negócio ou a duração do contrato.

O Feiernse está na 17.ª e penúltima posição do campeonato, com 14 pontos, menos quatro que a primeira equipa acima da linha de água, o Desportivo das Aves.