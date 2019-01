Sandro quer surpreender o Sporting na estreia no banco

O treinador interino do Vitória de Setúbal, Sandro Mendes, acredita num bom resultado frente ao Sporting no seu primeiro jogo à frente da equipa principal sadina. Em conferência de imprensa, Sandro admite o favoritismo do Sporting, e revela a "mensagem simples" que deixou aos jogadores:

"Fazemos o nosso trabalho, concentrados no que temos de fazer frente a uma grande equipa, mas vamos complicar ao máximo a vida do Sporting. Conhecemos bem a equipa do Sporting, que tem qualidade individual muito grande, mas nós temos as nossas hipóteses e é com elas que encaramos o jogo com otimismo".

Sandro diz que o plantel está "confiante" e "alegre", felicidade que vai tentar "passar para dentro de campo".

Esta é a primeira vez que Sandro, antigo jogador e capitão do Vitória de Setúbal, vai orientar uma equipa principal profissional. Sandro era o diretor desportivo da equipa esta temporada e explica o motivo pelo qual aceitou o pedido da direção para substituir Lito Vidigal:



"Estava numa zona de conforto. Pela razão, era fácil dizer que não, mas o coração, mais uma vez, falou mais alto. Por isso, aceitei o desafio que a direção me pediu de fazer o jogo do Sporting e do Nacional. Depois veremos o que se segue", disse.

O Vitória de Setúbal recebe o Sporting na quarta-feira, às 19h00, no Estádio do Bonfim, jogo a contar para a 19ª jornada da I Liga, terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.