Benfica negoceia Lema com o Peñarol

O Benfica está a negociar o empréstimo de Cristian Lema ao Peñarol, segundo avança a "Rádio Universal de Montevideu". Os uruguaios estão interessados no central argentino, que não tem tido minutos na Luz.

O empréstimo não acarretaria quaisquer custos para o Peñarol. Lema, de 28 anos, chegou ao Benfica no verão, a custo zero, no entanto, não se conseguiu afirmar e, além da dupla Jardel e Rúben Dias, foi ultrapassado por Germán Conti. Esta época, leva apenas dois jogos disputados.

O Peñarol sagrou-se campeão uruguaio, em 2018, com seis pontos de vantagem, embora tenha caído na fase de grupos da Taça Libertadores.