Acuña não acompanha Sporting na visita ao Bonfim

O Sporting divulgou, esta terça-feira, a lista de convocados para a deslocação ao terreno do Vitória de Setúbal, referente à 19.ª jornada do campeonato. O grande destaque prende-se com a ausência de Acuña.

O argentino tem sido fortemente associado a uma transferência para o Zenit, por valores a rondar os 20 milhões de euros. Acuña encontra-se em "gestão física", de acordo com Rodolfo Correia, adjunto de Marcel Keizer, no entanto, não é de descartar a saída como razão para a ausência do extremo, transformado em lateral, dos eleitos do técnico holandês.

Também a ausência de Jérémy Mathieu salta aos olhos. O central francês está lesionado e não poderá dar o seu contributo. Gudelj, castigado por acumulação de amarelos, também não acompanha a equipa. Já André Pinto e Petrovic, que foram operados ao nariz esta semana, entram na lista de Marcel Keizer, que também chamou Abdu Conté, central e lateral-esquerdo da equipa B dos leões.

O Vitória de Setúbal-Sporting, marcado para as 19h00 de quarta-feira, no Estádio do Bonfim, tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Sporting

Guarda-redes: Salin, Renan, Maximiano;

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Abdu Conté, Bruno Gaspar;

Médios: Bruno Fernandes, Francisco Geraldes, Petrovic, Wendel, Miguel Luís, Doumbia;

Avançados: Nani, Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.