Sporting está precavido para as mudanças no Vitória de Setúbal

O adjunto de Marcel Keizer, Rodolfo Correia, reconheceu esta terça-feira que o facto de o Vitória de Setúbal ter mais tempo de descanso e um treinador novo pode complicar a tarefa ao Sporting, no duelo entre ambas as equipas, relativo à 19.ª jornada do campeonato.

Rodolfo Correia voltou a render Keizer na conferência de imprensa, uma vez que o holandês perdeu recentemente um familiar próximo. Na antevisão da partida no Estádio do Bonfim, o adjunto assumiu que o Sporting está "a preparar vários cenários", embora não acredita que o Vitória de Setúbal, "em tão pouco tempo, se tenha alterado muito".

"Poderão ter alguma vantagem porque estiveram a descansar. Mas também não competiu. Há um equilíbrio de forças, mas não tendo jogado poderão fisicamente estar melhores, mas animicamente os nossos jogadores estarão muito contentes.Será um jogo complicado, o Vitória é uma equipa muito aguerrida e agressiva, que sai bem nas transições ofensivas, com avançados rápidos. São muito competentes nas bolas paradas. Jogarmos no estádio deles também não facilita. A mudança de treinador não deve mudar a atitude da equipa", vincou o técnico.

Depois da conquista da Taça da Liga, "o desligar é automático" e o foco regressou logo ao campeonato. "Ganhar a Taça da Liga é sempre bom, os jogadores estão bem e feliz, mas estamos focados nas outras competições que temos pela frente", sublinhou Rodolfo Correia.

Quanto à ausência de Keizer, Rodolfo admitiu que se sente "sempre a falta do líder e da pessoa que comanda".

Os leões voltam a focar-se no campeonato na quarta-feira, às 19h00, no Estádio do Bonfim.