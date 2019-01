Nacionalistas irlandeses reivindicam atentado de dia 19

Um grupo nacionalista irlandês, autodenominado Exército Republicano Irlandês (IRA), reivindicou esta terça-feira o atentado do passado dia 19 de janeiro, em Londonderry, na Irlanda do Norte.

A explosão de um carro armadilhado não fez mortos nem feridos mas levantou sobre a Irlanda do Norte o espetro do regresso à violência entre nacionalistas e unionistas, depois de décadas de quase total paz no território.

Numa declaração enviada para o jornal “Derry Journal” o grupo identificou-se como IRA e deixou ainda uma ameaça a todos os que colaboram com os britânicos, que os nacionalistas irlandeses consideram ocupantes.

“Avisamos também todos os que colaboram com os britânicos de que devem desistir imediatamente, pois não serão dados mais avisos”.

O Exército Republicano Irlandês, braço armado do movimento nacionalista na Irlanda do Norte durante várias décadas, aceitou o cessar-fogo de 1997 e o acordo de Sexta-feira Santa de 1998, tendo-se tornado inativo durante os anos seguintes.

Apesar de ter reivindicado o nome do grupo original, a polícia desconfia que o autor deste mais recente ataque seja o Real IRA, um de vários grupos dissidentes que foram emergindo para preencher o vazio deixado pelo IRA, mas que nunca conseguiram ter o mesmo impacto.

As autoridades políticas e sociais da Irlanda e do Reino Unido temem que as discussões à volta do Brexit, e a possibilidade de se voltar a ter uma fronteira controlada entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, possam volta a acicatar os ânimos na região.

Mas o comunicado do autoproclamado IRA rejeita esta associação. “Toda esta conversa do Brexit, fronteiras rígidas ou abertas, não afeta de modo algum as nossas ações e a IRA não vai a lado nenhum. A nossa luta continua”.