Sérgio quer "desembrulhar" a defesa do Belenenses

Sérgio Conceição não se assusta com o facto de ter perdido a Taça da Liga. O treinador do FC Porto garante que preparou a receção ao Belenenses, para a 19.ª jornada do campeonato, da mesma forma como preparava os jogos quando vinha de várias vitórias consecutivas. O técnico quer "desembrulhar" a terceira melhor defesa da I Liga.

"Temos de estar preparados para todos os cenários. Há sempre muito trabalho a fazer, mesmo quando vencemos, e nestes momentos menos positivos trabalhamos exatamente da mesma forma. Há coisas a melhorar e coisas a preparar dentro da mesma exigência e rigor. Não oscilamos consoante os 'media', os resultados ou dificuldades que encontramos. Por isso, estamos completamente tranquilos", assegurou o técnico portista, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

No regresso ao Dragão, cinco jogos depois, "a vitória é importante", ainda para mais quando confrontado com um Belenses que, fora de casa, para o campeonato, só perdeu uma vez, até agora. "Vai ser um desafio para nós. São três pontos que queremos conquistar, numa caminhada que é o objetivo mais importante da época", assumiu o timoneiro.

Sérgio quer "desembrulhar o embrulho" da defesa do Belenenses, que é das melhores do campeonato, e "ir em busca dos três pontos".

Sérgio protege quem acerta e quem erra



Na final da Taça da Liga, Óliver Torres cometeu o penálti que permitiu ao Sporting empatar, a poucos minutos do fim, e levar o jogo para a decisão por grandes penalidades, que venceu. O médio do FC Porto assumiu o erro, nas redes sociais, mas Sérgio Conceição considera que Óliver "não tinha de se justificar publicamente como se justificou".

"Quando perdemos, perdemos todos. O Óliver estava focado na bola quando cometeu o penálti, tal como estava toda a equipa. Foi o que eu lhe disse. É um erro que qualquer um pode cometer, não foi o Óliver que fez o penálti, foi a equipa. Eu também me pergunto o que podia ter feito mais, o que posso melhorar e vou à procura disso e como posso ser mais forte. Não foi o Óliver que perdeu a Taça da Liga", defendeu o técnico.