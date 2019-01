Chapitô propõe um "Hamlet" descontraído e muito atual

"Hamlet" é um clássico. Mas já pensou assistir a uma peça de Shakespeare onde a palavra é desvalorizada para dar importância à fisicalidade? Assim é "Hamlet" desenvolvido pela companhia do Chapitô.

Este é um espetáculo onde não há cenários nem figurinos elaborados e onde os atores são também os sonoplastas e cenógrafos da peça, no sentido em que usam a sua fisicalidade para construir um imaginário do espaço em que a ação decorre.

É dado ao espetáculo um ritmo que não é o típico de um clássico. Comunica-se com a palavra, mas também com o corpo, com o gesto e com o som, e há uma apropriação da obra original.

O espetáculo promete muitas novidades em relação à anterior apresentação, há quase um ano. Propõe uma visão descontraída e humorística da peça. Susana Nunes, atriz da companhia, que interpreta vários papéis, diz à Renascença que "há um respeito pelo clássico, pela história, mas também há uma apropriação muito livre e descontraída".

Apesar de considerar a história "muito rica", a atriz declara que a companhia desenvolveu um trabalho no sentido de a "entregar íntegra ao espetador", mas também, por outro lado, de a "render ou de a transformar". Ainda assim, as frases-chave da peça estão presentes nesta proposta de encenação e a história base também se mantém.

Esta é uma criação coletiva, porque cada ator representa vários papéis e, acima de tudo, é importante notar que todos são Hamlet. O encenador, José Carlos Garcia, elenca os moldes em que nasceu esta peça e como surgiu a ideia de todos os atores interpretarem o papel principal: "A certa altura, ele [Hamlet] multiplica-se na sua loucura. Ele, no seu discurso interior, é muitos." A personagem está sempre a questionar a sua "relação com o mundo" e, como tal, é fundamental dar oportunidade a todos os atores de "experienciarem esta vivência".

Esta é a 36.ª criação coletiva da companhia e vai estar em cena no Chapitô até 24 de fevereiro, de quinta a domingo às 22h00. Conta com a participação de José Carlos Garcia, Cláudia Névoa e Tiago Viegas na direção e Susana Nunes, Patrícia Ubeda, Ramón de Los Santos e Tiago Viegas na interpretação. O preço do bilhete é de 12 euros.