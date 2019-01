Morreram mais pessoas na estrada este mês do que no mesmo período de 2018

Nos primeiros 21 dias deste ano, morreram nas estradas nacionais 35 pessoas, mais sete do que no mesmo período do ano passado.

Segundo dados apresentados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) esta terça-feira, registaram-se também 100 feridos graves, mais 21 do que nos mesmos dias de 2018.

Os restantes dados da sinistralidade rodoviária são negativos em todos os outros parâmetros – como, por exemplo, o número total de acidentes registados, que nas primeiras três semanas do ano foram 7.340, mais 220 do que no ano passado.