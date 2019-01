May vai pedir à UE que reabra negociações de saída

A primeira-ministra do Reino Unido prepara-se para pedir à União Europeia esta terça-feira que reabra as negociações do acordo de saída por ela alcançado com Bruxelas e quefoi chumbado por uma maioria dos deputados da Câmara dos Comuns há duas semanas.

De acordo com os media britânicos, Theresa May terá dito aos seus ministros esta manhã que, dada a falta de consenso entre os legisladores para alcançar um acordo para o Brexit, é sua intenção pedir ao bloco europeu que reabra as negociações para que o seu Governo possa alterar a solução de salvaguarda da fronteira irlandesa, conhecida como "backstop".

O "backstop" para a Irlanda do Norte é, neste momento, o grande obstáculo à aprovação do seu acordo por uma série de deputados conservadores e pelo Partido Unionista da Irlanda do Norte (DUP), que segura a maioria de May na Câmara dos Comuns desde as eleições de 2017.

No Conselho de Ministros desta manhã, May disse que pretende apoiar a emenda introduzida por Graham Brady ao seu acordo original de saída, que lhe abre caminho para voltar a Bruxelas e tentar renegociar o acordo. Contudo, é improvável que a UE ceda depois de ter passado os últimos meses a garantir que não há margem para renegociações.

No mesmo encontro do seu gabinete, May garantiu que, independentemente do que acontecer, o Reino Unido vai abandonar a UE no prazo previsto, às 23h de 29 de março, dentro de dez semanas.