Sérgio Conceição: "O FC Porto contratou-me para ter mau perder"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu, esta terça-feira, que mostrou o seu mau perder após a final da Taça da Liga, quando mandou a equipa para os balneários, sem esperar pela cerimónia de entrega da taça ao Sporting.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o técnico do FC Porto lamentou as reações à sua atitude e considerou que "pegam sempre em situações negativas e transformam em casos que parecem únicos no futebol português".

Conceição foi alvo de muitas acusações de mau perder ou falta de "fair play", acusações que não refutou - bem pelo contrário: "Vêm com o 'fair-play'? Mas que 'fair-play'? Que 'fair-play' é que existe? Que exemplos é que temos no futebol português? Como dizia o outro, é uma treta. Se eu tenho mau perder? Claro que sim. O FC Porto contratou-me para ter mau perder. Para querer ganhar. Querer ganhar finais e jogos e não para ter um sorriso grande quando perco. Tenho muito mau perder. Não sei perder e, quando perco, fico mal disposto. Se, já quando ganho, estou mal-disposto... Agora, imaginem quando perco."

Diamantino Figueiredo? "Vamos tratar do assunto internamente"



Sérgio vincou que a Taça da Liga "está cada vez melhor", mas deixou reparos por um erro que, na sua opinião, resultou nos episódios que marcaram o pós-jogo, como a tentativa de agressão de Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes portista, a um adepto.

"É mau para a equipa que perde subir uma escadaria enorme onde estão os adeptos adversários. Os palavrões até eu já os disse - e digo - no futebol. Mas o insulto gratuito e as cuspidelas já não fazem parte do futebol. Depois de perdermos da forma como perdemos e de levar com insultos, com cuspidelas, com todo o tipo de 'mimos' dos adeptos do Sporting não era fácil ficarmos no relvado a levar com isqueiros e moedas à espera que o Sporting recebesse a taça. Se foi bonito? Não é.", reconheceu o técnico.



Para Sérgio Conceição, as medalhas deviam ser entregues "numa zona neutra ou no relvado", para evitar casos como o do seu treinador de guarda-redes. "O ato do Diamantino Figueiredo é condenável? Claro que sim. Assumimos essa responsabilidade. Vamos tratar do assunto internamente. Não digo que haja justificação para isso, mas houve provocação que o levou a tomar essa atitude", sublinhou.