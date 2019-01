Trabalhistas vão votar emenda para adiar Brexit caso não haja acordo dentro de um mês

O Partido Trabalhista vai votar em peso a favor da chamada emenda Cooper, que pretende adiar o Brexit por até nove meses caso o Parlamento britânico não tenha aprovado um acordo de saída até 26 de fevereiro.

Fontes do partido disseram esta terça-feira ao "The Independent" e à Sky News que pretendem apoiar essa emenda, uma das que vai a votos hoje na Câmara dos Comuns para tentar quebrar o impasse do Brexit, quando faltam apenas 10 semanas para a data legal de retirada do Reino Unido da União Europeia.

"A emenda Cooper dá aos deputados uma janela temporária para chegarem a um acordo que possa unir o país", disseram as fontes. "Vamos apoiá-la para reduzir o risco de uma saída sem acordo."

Se for aprovada, e se a primeira-ministra, Theresa May, não conseguir reunir apoios suficientes para o seu acordo de Brexit dentro do prazo, os deputados terão de votar formalmente a extensão do artigo 50.º do Tratado de Lisboa - cuja ativação por May em março de 2017 definiu a data legal de saída para 29 de março deste ano.

Este fim-de-semana, e dada a incerteza quanto às votações de hoje, a líder da bancada parlamentar conservadora tornou-se a figura mais sénior do partido de Theresa May a colocar a hipótese de se adiar a saída da UE por "algumas semanas".