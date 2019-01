Fábregas em "choque" com a troca de treinadores do Mónaco

Cesc Fábregas, médio que trocou o Chelsea pelo Mónaco neste mercado de transferências, admitiu estar em "choque" com o despedimento de Thierry Henry, treinador responsável pela transferência do médio espanhol. Em conferência de imprensa, Fábregas explicou os motivos pela desilusão com a saída do treinador francês:

"Uma das principais razões porque estou aqui foi porque o Thierry me telefonou. Ele conhece-me muito bem, queria que eu fosse o líder desta equipa. Por isso podem imaginar que entrei um pouco em choque por umas horas, por uns dias".

Fábregas acredita que apesar dos maus resultados na primeira experiência no Mónaco, Henry terá um grande futuro como treinador principal: ´

"Acredito que o Thierry será um treinador de topo no futuro. Não tenho dúvidas sobre isso. O futebol já não me surpreende, oque posso dizer é que trabalho para o Mónaco, jogo no Mónaco, tomei essa decisão e vou dar tudo pelo clube".